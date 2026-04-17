Gotova je regularna sezona Eurolige: Evo tko ide u play-off, a tko u play-in

Poslije 38 uzbudljivih kola, završena je regularna sezona Eurolige, prva u kojoj je u ovom formatu sudjelovalo 20 ekipa.

Ždrijeb doigravanja Eurolige za 2026. godinu je poznat, a određeni su četvrtfinalni parovi i kompletan raspored završnice dok momčadi započinju svoj put prema Final Fouru u Ateni.

Prve četiri nositeljske pozicije, Olympiacos Pirej, Valencia Basket, Real Madrid i Fenerbahçe Beko Istanbul, osigurale su prednost domaćeg terena u doigravanju.

U međuvremenu, šest momčadi već je osiguralo mjesto u doigravanju: četiri vodeće ekipe, uz Žalgiris Kaunas i Hapoel Tel Aviv.

To znači da su već poznata dva para doigravanja: trećeplasirani Real Madrid igrat će protiv šestoplasiranog Hapoela u seriji na tri pobjede, dok će četvrtoplasirani Fenerbahçe igrati protiv petoplasiranog Žalgirisa.

Njihove serije na tri pobjede počet će u utorak, 28. travnja, a mogu trajati do srijede, 13. svibnja. Bolje plasirane momčadi bit će domaćini u prvoj, drugoj i, bude li potrebno, petoj utakmici.

Preostala dva mjesta u doigravanju i preostali parovi bit će poznati nakon Play-In turnira, koji je na rasporedu od 21. do 24. travnja.

Play-In turnir na rasporedu je od 21. do 24. travnja, a na njemu sudjeluju Panathinaikos, Monaco, Barcelona i Crvena zvezda.