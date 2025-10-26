Golemac: Putovanja su problem, nema se vremena za treninge

Podijeli :

Flaviu Buboi via Guliver Images

Trener košarkaške momčadi Dubaija, hrvatski trener Jurica Golemac rekao je da je za ulazak kluba u Euroligu potrebno da i druga strana bude spremna za proširenje, što je prvi korak prema trajnom sudjelovanju u europskim natjecanjima.

U intervjuu za Eurohoops, Golemac je govorio o tome kako klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata planira postati stalni član Eurolige.

“Najvažnije je da ova franšiza razmišlja dugoročno. Nisu kao klasična momčad za koju svi misle da će doći, potrošiti novac i pokušati odmah pobijediti“, rekao je Golemac, dodajući:

“Ovdje se sve vrti oko izgradnje kulture, tima, znanja, stvaranja baze navijača – što je za nas jako važno – kako bismo se povezali s košarkaškom zajednicom, približili im se kroz igru ​​i postali redoviti član Eurolige.”

Dubai je potpisao ugovor s Euroligom koji jamči trogodišnju licencu, nakon što je svoju debitantsku sezonu proveo u ABA ligi 2024./25. i stigao do polufinala.

“Po mom mišljenju, morate biti spremni na širenje tržišta: otvoriti se ljudima koji žele biti dio njega. Iscrpljujuća gostovanja su veliki izazov. Nema vremena za trening, stalno ste pod pritiskom i nema puno prostora za gledanje unatrag. Morate gledati samo naprijed.“

Dubai ima omjer od tri pobjede i tri poraza nakon šest utakmica u Euroligi.

Momčad s Emiratesa ima maksimalan rezultat nakon tri utakmice u skupini A ABA lige.

Golemac i njegova momčad igraju sljedeću utakmicu u nedjelju u 13 sati, kada gostuju kod Krke.

