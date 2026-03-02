Euroliga (zasad) odgodila tri utakmice!

Za sada – tri! Nakon utakmice između Hapoel Tel Aviva i Paris Basketballa, Euroliga je danas odgodila još dva susreta.
“Euroliga obavještava javnost da su utakmice 30. kola regularnog dijela sezone suspendirane:
Maccabi Tel Aviv – Hapoel Tel Aviv, zakazana za četvrtak, 5. ožujka.
KK Partizan Beograd – Dubai Basketball, zakazana za četvrtak, 5. ožujka.
Utakmice su odgođene zbog trenutačne situacije u regiji i nemogućnosti putovanja uslijed privremenog zatvaranja zračnog prostora“, objavljeno je na službenoj stranici Eurolige.
“Euroliga će u suradnji s pogođenim klubovima razmotriti najbolje moguće termine za odigravanje ovih susreta, uz pažljivo praćenje razvoja situacije i stalnu komunikaciju s lokalnim i međunarodnim vlastima, kao i svim relevantnim organizacijama, kako bi se osigurala sigurnost i dobrobit svih sudionika“, stoji u priopćenju
“Više informacija bit će objavljeno u narednim danima.“
Sport Klub iz izvora bliskih klubovima, ali i ligi, doznaje da se aktivno traže gradovi domaćini za utakmice Maccabija, Hapoela i Dubaija. Prema svemu sudeći, kronološki bi to mogli biti Beograd, Sofija i Sarajevo.
