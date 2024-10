Euroliga potvrdila velike sudačke greške sa susreta Zvezde i Barcelone

Podijeli :

Nakon utakmice pred 21.000 navijača u beogradskoj Areni reagirala je Euroliga tekstom oko suđenja u susretu Crvene zvezde i Barcelone na svom službenom portalu.

Među ostalim, analizirana je situacija iz posljednje minute četvrte četvrtine te je potvrđeno da sudačka trojka Robert Lottermoser, Michele Rossi i Vasiliki Caruhi nije smjela gledati snimke i naknadno donijeti odluku koju nisu donijeli tijekom igre.

Također, istaknuto je da je prije toga napravljena još jedna pogreška, jer je bio prekršaj Jana Veselyja nad Joelom Bolomboyjem, koji bi – da je dosuđen – “anulirao” cijeli niz pogrešaka i kršenja pravila igra.

“Sa 29,3 sekunde do kraja, Joel Bolomboy je stekao kontrolu nad loptom obrambenim skokom u dvoboju s Janom Veselyjem. U pokušaju da uzme loptu, Vesely je dodirnuo lice Bolomboyja. To je osobna greška koja je trebala biti svirana. Kriva odluka”, napisano je na portalu Eurolige.

U daljnjem tekstu navodi se:

“Sa 14,9 sekundi do kraja, nakon nekoliko prosvjeda i gestikuliranja trenera Barcelone Joan Penarroyje, kao i stručnog stožera Barcelone, dosuđena je tehnička greška. Ispravna odluka”, navodi Euroliga i dodaje:

“Ovo nije situacija u kojoj je moguće pregledati snimku prema pravilima igre Eurolige (stav XIII, članak 4.1). Pogrešna odluka”.

To pravilo kaže da gledanje snimke nije dopušteno “ako se dogodi pogreška ili kvar sata za četvrtinu ili sata u bilo kojem trenutku tijekom napada odnosno kada je lopta u igri.” S obzirom na to da sudačka trojka nije “svirala” prekršaj kod Yagovog kasnog prelaska na suparničku polovicu, nije bilo razloga za pregledavanje snimke.

“Ovo nije situacija u kojoj je moguće pregledati snimku prema Pravilima igre Eurolige (stav XIII, članak 4.1)”.

To pravilo kaže da video pregled nije dopušten “ako se dogodi pogreška ili kvar sata za četvrtinu ili šut u bilo kojem trenutku tijekom napada ili kada je lopta u igri.” S obzirom na to da sudačka trojka nije “svirala” prekršaj na Jagino kasno prebacivanje na suparničku polovicu, nije bilo razloga za pregledavanje snimke.

“Oba sata su bila pokrenuta na vrijeme nakon podbacivanja, tako da prekršaj kod predvođenja lopte (pravilo od 8 sekundi) nije moglo biti pregledano Instant Replay Systemom. Pogrešna odluka”, stoji na stranici Eurolige.

U toj akciji Zvezda je imala posjed na 82:81, ali je Pennaroya uz tehničku pogrešku izvršio pritisak na suce da pogledaju snimku. To se i dogodilo, uočen je prekršaj koji nije dosuđen, pa je naknadno dosuđen Yagov kasni prelazak na protivničku polovicu.

Komentirale su se i druge odluke u posljednje dvije minute četvrte četvrtine i produžeci.

Utvrđeno je da je Bolomboy na 1:56 do kraja napravio korake koji nisu dosuđeni, da je na 1:14 do kraja četvrte četvrtine postojao faul Veselyja nad Yagom Dos Santosom koji nije dosuđen, te da je u u nastavku iste akcije, Yago u pokušaju da šutira dobio blokadu Veselog i da nije bilo riječi o prekršaju, tako da je to okarakterizirano kao pogrešna odluka.

Prema mišljenju stručnog tima Eurolige, prekršaj je postojao, ali ne pri šutu.

Navodi se i da je, nakon nedosuđenog prekršaja Veselyja nad Bolomboyjem, 26 sekundi do kraja “ničija lopta” bila ispravna odluka. Dodaje se i da je “challenge” u toj situaciji dopušten, što je Sferopoulos iskoristio, ali da su suci bili u pravu kada su ostali pri prvotnoj odluci.

Također je utvrđeno da momčad Crvene zvezde u roku od četiri sekunde nije odnijela loptu na suparničku stranu, te da je u tom slučaju došlo do još jedne greške sudaca.

Na kraju je navedeno da je 20,4 sekunde do kraja utakmice Nico Laprovíttola ubacio loptu u igru ​​nakon – citiramo – 4 sekunde i 81 stotinke, tako da je Euroliga ocijenila da su suci dobro sudili i da nije bilo kršenja pravila “pet sekundi”.