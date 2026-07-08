Euroliga lansirala projekt koji mijenja europsku košarku

Podijeli :

Euroleague Basketball predstavio je u Barceloni Euroleague Basketball+, transformativni strateški projekt koji spaja sva natjecanja, tehnologiju i navijačko iskustvo u jedinstven digitalni ekosustav.

Cilj platforme, koja je razvijena u suradnji s vodećim svjetskim tehnološkim tvrtkama, jest smanjiti rascjepkanost tržišta i staviti navijače u samo središte zbivanja.

Cibona saznala suparnike u FIBA Ligi prvaka Parker s mjesta predsjednika seli na parket: Postaje trener euroligaša Asvela

Otvarajući događaj pred predstavnicima klubova Eurolige i BKT Eurokupa, medija i partnera, predsjednik Euroleague Basketballa Dejan Bodiroga naglasio je važnost zajedništva:

“Euroleague Basketball+ je mnogo više od digitalne platforme. Suradnja nije jednostavno poruka, to je obveza. Samo zajedničkim radom otključat ćemo puni potencijal našeg sporta i donijeti jedinstvenu strast, autentičnost i vrijednosti europske košarke u svaki kutak svijeta.”

Projekt je izgrađen na četiri strateška stupa: natjecateljskoj izvrsnosti, rastu vrijednosti imovine, komercijalnim operacijama i integraciji svih dionika. Izvršni direktor Chus Bueno objasnio je kako se time stvara jedinstvena adresa za sve ljubitelje košarke:

“Smanjenjem fragmentacije i stvaranjem jedinstvenog odredišta za sadržaj, proizvode i iskustva, gradimo platformu koja će ojačati svakog dionika, a pritom navijačima diljem svijeta pružiti neusporedivo košarkaško iskustvo.”

Nakon još jedne rekordne sezone po posjećenosti dvorana i globalnoj gledanosti, Euroleague Basketball+ predstavlja logičan korak naprijed. Nova platforma će progresivno uvoditi inovativne digitalne proizvode, a njezino predstavljanje označava tek početak revolucije u europskoj klupskoj košarci.

Utakmice Eurolige i završni Final Four ekskluzivno možete gledati na Sport Klubu.