Euroliga će se opet igrati u Izraelu, poznat je i datum

SOEREN STACHE/dpa via Guliver

Euroliga službeno planira da izraelski klubovi uskoro počnu igrati domaće utakmice u svojoj zemlji.

Na stranici Eurolige objavljena je sljedeća izjava:

“Klubovi članovi Eurolige Commercial Assets (ECA) sastali su se u utorak kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji u Izraelu i Gazi, nakon nedavno najavljenog prekida vatre i mirovnih inicijativa. Na sastanku se raspravljalo i o mogućnosti vraćanja utakmica Eurolige i EuroCupa u Izrael, nakon što su utakmice premještene na neutralna mjesta počevši od listopada 2023.

Nakon pažljivog razmatranja, klubovi ECA-e složili su se da će 1. prosinca 2025. odrediti kao datum kada bi se utakmice ponovno mogle igrati u Izraelu. Do tada će Euroliga nastaviti pomno pratiti situaciju, ostati u bliskom kontaktu s lokalnim i međunarodnim vlastima, gostujućim momčadima i svim relevantnim organizacijama, uključujući ELPA-u, EHCB i UEBO, te osigurati da sigurnost i dobrobit svih sudionika ostanu apsolutni prioritet.

Euroliga i klubovi sudionici s optimizmom i nadom pozdravljaju najnoviji mirovni plan. Organizacija ponovno izražava svoje uvjerenje u moć košarke da ujedini ljude i zajednice, kao i svoju predanost promicanju mira kroz zajedničke vrijednosti sporta, poštovanja i jedinstva.“