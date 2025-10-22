Dva turska kluba protiv povratka Eurolige u Izrael: Jedan od njih je i branitelj naslova

Podijeli :

Nije se dugo trebalo čekati na negativne komentare po pitanju odluke da bi se 1. prosinca europska košarka mogla vratiti u Izrael pa su tako i dvoboji Eurolige od tada najavljeni na izraelskom tlu.

Dva turska kluba, Anadolu Efes i Fenerbahce, izrazili su sumnju da je riječ o dobroj odluci te su naglasili da nastavljaju voditi razgovore s čelnicima Eurolige po tom pitanju.

Organizacijsko tijelo koje vodi natjecanja Eurolige i Eurokupa najavilo je povratak u Izrael nakon što je dogovoreno primirje u pojasu Gaze između izraelske vojske i palestinskog Hamasa. Unatoč tome, vodeći ljudi dva turska kluba su izjavili da su zabrinuti zbog takve odluke te da bi posljedice povratka mogle biti vrlo opasne.

Skoro dvije godine Maccabi iz Tel Aviva, koji je redoviti sudionik Eurolige, svoje domaće utakmice igra u Beogradu, dok Hapoel Tel Aviv, prošlosezonski osvajač Eurokupa i ove sezone novi član elitne Eurolige, domaće utakmice igra u Sofiji.

Hapoel Tel Aviv je trenutačno na diobi prvog mjesta ljestvice Eurolige i ima omjer 4-1 kao Panathinaikos. Maccabi je pretposljednji s jednom pobjedom i četiri poraza.