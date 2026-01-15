Doznali smo kad će BiH zvijezda Džanan Musa napokon opet zaigrati za Dubai u Euroligi!

Podijeli :

Nebojša Paraušić MNxPress

Večeras košarkaši Dubaija od 17 sati (Sport Klub 1) igraju kod kuće protiv Virtusa iz Bologne u sklopu 22. kola, ali kako doznajemo Džanan Musa ipak neće zaigrati

Mjesecima je ponajbolji bosanskohercegovački košarkaš Džanan Musa prolazio kroz težak i iscrpljujući period oporavka nakon ozljede koljena zadobivene početkom listopada, zbog koje je propustio veći dio sezone i već 20 nastupa u Euroligi.

Podsjetimo, Musa je ove sezone u Euroligi odigrao tek dvije utakmice uz prosjek od 15 poena te po 3,5 skokova i asistencija. No, nakon što je ozlijedio koljeno uslijedio je postepeni povratak treninzima.

Njegov klub Dubai, s kojim je ljetos potpisao 3-godišnji ugovor, morao je igrati u regionalnoj ABA ligi i Euroligi bez jednog od svojih najvažnijih i najskupljih igrača, a stručni stožer od samog početka odlučio je da se s Musinim povratkom neće žuriti, posebno kada je riječ o najvišoj razini natjecanja.

“Džanan je u boljem stanju, ali još uvijek nije tako blizu njegov povratak”, izjavio je krajem 2025. godine trener Dubaija Jurica Golemac.

Tako se plan povratka malo promijenio jer bilo je najavljeno kako se Musa vjerojatno vraća na parket u ABA ligi odmah nakon Nove godine. No, očito je zaključeno kako još treba pričekati pa će tako Musa preskočiti i današnju utakmicu Eurolige protiv Virtusa iz Bologne.

Kako doznajemo iz izvora bliskih klubu Musa putuje s momčadi u Rumunjsku i za očekivati je kako će zaigrati protiv rumunjskog Cluja.

Tako će 26-godišnji bek, koji je stigao iz Real Madrida potpisavši višemilijunski ugovor (navodno 10 milijuna eura za tri sezone!), nakon višemjesečne pauze ponovno osjetiti natjecateljski ritam.

To će ujedno biti i uigravanje za ono što Dubai čeka sljedećeg tjedna kada je na rasporedu duplo kolo Eurolige, u kojem Dubai očekuju dva izuzetno zahtjevna gostovanja. Prvo 20. siječnja u Barceloni (20:30), a dva dana kasnije 22. siječnja u Parizu (21:00).

Upravo u tim utakmicama, protiv Barcelone i Parisa koje će biti vrlo važne za poredak, očekuje se da bi Musa ponovno mogao biti u sastavu i napraviti sljedeći korak u potpunom povratku na parket, što bi za debitanta u Euroligi BC Dubai predstavljalo ogromno pojačanje u nastavku sezone.

Ipak je u pitanju lov na play-off što i nije tako nedostižno. Pogotovo jer je s treninzima počeo i sjajni playmaker Nate Mason koji je dugo izvan pogona, a uskoro se očekuje i povratak moćnih bekova kao što su Boogie Ellis i Kosta Kondić.