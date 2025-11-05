Direktor Eurolige: ‘Tel Aviv je siguran, vraćamo se!’

Podijeli :

NorbertScanella/Panoramic via Guliver

Euroliga prolazi kroz turbulentan period – neigranje ruskih klubova, izraelske momčadi koje su domaćini na Balkanu, ograničenje plaća (salary cap), prijetnja projekta FIBA Europe... O mnogim temama razmišlja Paulius Motiejunas, izvršni direktor ovog natjecanja.

Najviše pažnje privukao je Motiejunasov odgovor o povratku Maccabija i Hapoela u telavivsku dvoranu.

„Tel Aviv je siguran. Imamo tamo dvije momčadi i svi nam govore da je tamo mirno. A malo dalje… pratimo situaciju. Primirje je krhko, nadamo se da će se održati. Pretpostavljamo da je sigurno igrati u Izraelu, ali ćemo sve provjeriti zbog igrača, trenera, sudaca i navijača. Oni u domaćoj ligi igraju pred punom dvoranom – sve teče normalno. Teško je zamisliti potpuni mir i tišinu, nadamo se da ćemo se vratiti“, rekao je Motiejunas za španjolski „El Pais“.

Aktualni plan Eurolige je povratak u Tel Aviv 1. prosinca. Protiv te odluke suprotstavio se Pedro Martínez, trener Valencije, koji je ušao i u sukob s Oferom Yanaijem, vlasnikom Hapoela, zbog svojih izjava.

„Zbog takvih stvari idemo korak po korak. Postoje različita mišljenja. Čak ni turske momčadi ne igraju u Turskoj protiv Izraelaca, a španjolske momčadi igraju u praznim dvoranama. Trudimo se nositi s političkim tenzijama. Ako sve bude u redu, vraćamo se u Izrael“, poručio je Motiejunas.