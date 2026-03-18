Bio je najbolji mladi igrač ABA Lige pa otišao u NBA, a na ljeto dolazi u Crvenu Zvezdu

AP Photo/Mike Stewart via Guliver Images

Kao grom iz vedra neba Crvena Zvezda objavila je dolazak velikog pojačanja.

Nikola Đurišić (22), dosadašnji igrač Atlanta Hawksa i povremeni reprezentativac Srbije, novi je igrač Crvene Zvezde, objavio je u srijedu klub iz Beograda.

Đurišić stiže nakon obavljenih liječničkih pregleda i potpisao je ugovor do kraja sezone 2027./28. Ostatak ove sezone provest će u redovima Mege gdje je već igrao do 2020. do 2024. godine.

Đurišić igra na pozicijama beka i krila, visok je 204 centimetra i bio je najbolji mladi igrač ABA Lige. Reprezentativcem Srbije postao je još 2022. godine.

Na NBA draftu 2024. izabran je kao 43. pick od strane Miami Heata koji ga je odmah trejdao u Atlantu, međutim u zadnje dvije sezone Đurišić je igrao isključivo u G League za Atlantinu razvojnu momčad.