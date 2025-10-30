Basket Mušketiri: Može li Hezonja postati vođa koji Realu nedostaje?

Podijeli :

Pred nama je osmo kolo košarkaške Eurolige, te su se za tu prigodu sastali Vedran Babić, Marin Mrduljaš i Saša Živko koji su najavili što nas čeka u novom izdanju emisije Basket mušketiri. Osim toga, u našem studiju gostovao je i trener KK Splita, Dino Repeša.