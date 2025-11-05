Basket mušketiri: Europska košarka na prekretnici

Basket mušketiri opet su se okupili, Vedran Babić i Saša Živko su najavili novo, deveto euroligaško kolo koje će odličnom utakmicom u Beogradu otvoriti Crvena zvezda i Panathinaikos. U goste nam je stigao i trener KK Cedevita Junior, Vladimir Anzulović.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!