Dubai izborio svoje prvo finale ABA liga, za naslov igraju s Partizanom

Momčad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kao domaćin je u dvorani „Husein Smajlović“ uvjerljivo svladala Budućnost u majstorici polufinala doigravanja ABA lige rezultatom 103:77.

Dubai i Partizan borit će se za naslov prvaka regionalnog natjecanja. Dvije momčadi koje su najviše pokazale tijekom regularnog dijela sezone bile su dominantne i u doigravanju. Partizan je u polufinalu nakon dvije utakmice izbacio vječnog rivala Crvenu zvezdu, dok je Dubai u tri susreta bio bolji od Budućnosti.

Od odlučujuće utakmice očekivalo se mnogo više neizvjesnosti i borbe, no pitanje pobjednika praktički nije postojalo ni u jednom trenutku. Podgoričani su držali priključak do sredine prve četvrtine, kada su nakon trice Fletchera Mageeja smanjili na svega tri poena zaostatka (16:13).

Nakon toga na parketu je postojala samo jedna momčad. Dubai je do kraja prve četvrtine stigao do sedam poena prednosti (25:18), a ključnu razliku napravio je u drugih deset minuta igre.

Trica Dwaynea Bacona donijela je prvu dvoznamenkastu prednost (24:14), a potom su Bruno Caboclo s dvije pogođene trice i Džanan Musa dodatno povećali razliku pa je Dubai vrlo brzo stigao do ogromnih +24 (44:20).

Do kraja utakmice domaća momčad rutinski je kontrolirala susret i nije spuštala ritam, dok Budućnost nije uspjela unijeti ni najmanju neizvjesnost u dvoboj od kojeg se očekivalo puno više.