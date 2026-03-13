Dramatična situacija u Rijeci, konstrukcija pala na Splitovog Amerikanca u porazu od Kvarnera!

xxNikolaxBrbolezax via Guliver

Košarkaši riječkog Kvarnera 2010 svladali su favorizirani Split u dvorani Zamet sa 104-99 u prvoj utakmici 23. kola hrvatske Premijer lige, koju je obilježila i dramatična situacija rušenja konstrukcije koša u kojoj su svi prošli bez ozbiljnijih ozljeda.

Incident se dogodio u 18. minuti utakmice pri vodstvu domaće momčadi 48-47, kad je gostujući centar Demajeo Wiggins zakucao i pritom se objesio o obruč. No, pod njegovom težinom je počela padati cijela konstrukcija, s njom i američki košarkaš, koji je na trenutak ostao na parketu prignječen obručem. Odmah su mu u pomoć pristigli najbliži igrači koji su podigli konstrukciju i tako spriječili ozbiljnije ozljede.

Prekid je trajao više od 13 minuta, a onda je utakmica nastavljena.

Kvarner je na poluvremenu imao minimalnu prednost (50-49), da bi sredinom zadnje četvrtine domaća momčad otišla na +10 (92-82). Split se uspio približiti na -3 tricom Teyvona Myersa u 39. minuti, pa i na jedan poena zaostatka devet sekundi prije kraja, kad je isti igrač pogodio oba slobodna bacanja, ali su gosti ostali bez preokreta.

Amerikanac Supreme Hannah je s 24 koša bio najbolji strijelac Kvarnera, a Ivan Vučić je s 22 poena i 11 skokova bio najučinkovitiji igrač utakmice. Filip Vujičić je ubacio 18 koševa.

Strijelce Splita je predvodio Myers sa 17 poena, a Wiggins je ubacio 16 koševa te imao 10 skokova.

Zadar je vodeći na ljestvici s učinkom 20-2, a Split je drugi sa 17-6. Kvarner je prvom pobjedom nakon tri poraza došao na sedmo mjesto s učinkom 9-14.