Dončiću prijeti suspenzija, evo i zašto

Košarkaši Denver Nuggetsa pobijedili su Los Angeles Lakerse 120:113 u susretu koji je obilježio dvoboj Nikole Jokića i Luke Dončića. Srpski centar predvodio je Denver s novim triple-double učinkom – postigao je 28 poena uz 12 skokova i 13 asistencija.
Na drugoj strani Dončić je bio najbolji kod Lakersa s 27 poena, 11 skokova i sedam asistencija, no njegov nastup zasjenila je tehnička pogreška zbog prigovora sucima u prvom poluvremenu. Slovenski košarkaš bio je iznenađen odlukom i tražio je objašnjenje, ali su suci ostali pri svojoj procjeni.
Time mu je upisana već 15. tehnička pogreška ove sezone, što znači da je na korak od automatske suspenzije.
Prema pravilima NBA lige, igrač koji dobije 16 tehničkih pogrešaka u sezoni automatski mora propustiti jednu utakmicu, a za nju ne dobiva ni plaću. Nakon dosegnutog limita, svake sljedeće dvije tehničke pogreške donose novu suspenziju.
