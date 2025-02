Dončićevo pismo Mavsima: ‘Klincu iz Slovenije učinili ste sjeverni Teksas domom’

Podijeli :

AP Photo/Abbie Parr via Guliver

NBA zaljubljenici sigurno još uvijek pokušavaju procesuirati trade koji se dogodio...

Podsjetimo, Lakersi i Mavericksi su izazvali potres u NBA nakon što je ESPN u nedjelju rano ujutro objavio da su momčadi završile razmjenu koja će Luku Dončića poslati u Los Angeles, a Anthonyja Davisa u Dallas.

Osim razmjene koja uključuje dvije zvijezde, Lakersi su dogovorili da dobiju Maxija Klebera i Markieffa Morrisa, dok će Mavericksi dobiti Maxa Christieja i izbor prve runde drafta 2029., prema izvješću.

ESPN je izvijestio da su Utah Jazz također uključeni u razmjenu i da će dobiti Jalena Hooda-Schifina i dva izbora druge runde na ovogodišnjem draftu.

Nakon što je razmjena igrača potvrđena, Dončić se oglasio na Instagramu oko ponoći gdje je napisao sljedeće:

“Stigao sam ovdje prije sedam godina kao tinejdžer kako bih slijedio svoj san igranja košarke na najvišoj razini. Mislio sam da ću ovdje provesti karijeru i silno sam želio donijeti vam naslov. Nisam ni mogao sanjati o ljubavi i podršci kakvu sam ovdje dobio. Klincu iz Slovenije koji je prvi put stigao u SAD učinili ste sjeverni Teksas domom. Vaša se podrška nije mijenjala u dobrim i lošim trenucima, od ozljeda do NBA finala. Hvala vam ne samo što ste dijelili moju sreću u najboljim trenucima nego i za to što ste me podizali kad je to bilo potrebno.”

Potom se u pismo obratio klubu i zahvalio mu, a gradu poručio da će se u njemu zauvijek osjećati kao kod kuće. Označivši pismo kao “MFFL” (Mavs fan for life, odnosno zauvijek navijač Mavsa), zaključio ga je:

“Dallas je posebno mjesto, a navijači Mavsa posebni navijači. Hvala vam iz dubine srca.”