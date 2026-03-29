Curry i dalje ima probleme s ozljedom, trener Warriorsa razvojem situacije

AP Photo/Jeff Chiu via Guliver

Desno koljeno i dalje stvara probleme Stephenu Curryju, a njegova momčad Golden State je objavila da se ponovno odgađa njegov povratak na parkete.

Bilo je najavljeno da će Curry ovog tjedna obavljati momčadske treninge, ali to se nije dogodilo. Isto tako, Golden State je najavio da će idući tjedan napraviti novu procjenu stanja njegovog koljena što znači da će gotovo sigurno i idući tjedan najbolji igrač i strijelac Golden Statea propustiti utakmice NBA lige.

Razočarala je takva situacija trenera Golden Statea Stevea Kerra koji se i dalje nada da će Curry imati određeni broj utakmica prije početka doigravanja.

Golden State je osuđen igrati u play-in dijelu doigravanja, a trenutačno je na posljednjoj, desetoj poziciji na Zapadu koja garantira igranje nakon osnovnog dijela sezone. Golden State trenutačno ima 36 pobjeda i 38 poraza. Dohvatljivi su mu Los Angeles Clippersi s omjerom 38-36 te Portland s 37-38.

Posljednji put za Golden State je Curry igrao 30. siječnja, a ove sezone je jedan od najboljih šutera svih vremena u NBA ligi bio na prosjeku od 27.2 poena po utakmici uz 3.5 skoka i 4.8 asistencije.

