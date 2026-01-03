Clippersi ne staju s pobjedama, a sada se vraća i Ivica Zubac

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Ivica Zubac vraća se u momčad LA Clippersa. Hrvatski centar bit će na raspolaganju već za subotnji domaći ogled protiv Boston Celticsa, objavio je NBA insajder Shams Charania, pozivajući se na izvore ESPN-a.

Riječ je o znatno bržem povratku od očekivanog, s obzirom na to da je Zubac 20. prosinca uganuo gležanj drugog stupnja u pobjedi nad Los Angeles Lakersima. Prvotne procjene govorile su o izbivanju od nekoliko tjedana, no oporavak je prošao brže nego što se predviđalo, pa bi mogao nastupiti već protiv aktualnih prvaka.

Clippersi u susret s Bostonom ulaze u sjajnoj formi, s nizom od sedam uzastopnih pobjeda, a povratak jednog od ključnih igrača dodatni je poticaj u lovu na sedmi trijumf zaredom.

Zubac je ove sezone odigrao 28 utakmica te prosječno bilježi 15.6 poena i 11.1 skok po susretu. Prošla sezona bila mu je statistički najbolja u karijeri, s prosjekom od 16.8 poena i 12.6 skokova, a tada je bio i ozbiljan kandidat za nagrade za najboljeg obrambenog igrača godine te za igrača koji je najviše napredovao. Sezonu je zaključio uvrštavanjem u drugu najbolju obrambenu petorku NBA lige.