Čini se da je jasno tko će biti MVP! Stigli su rezultati anonimne ankete: Evo kako stoje Jokić, Dončić, SGA i Wembanyama

AP Photo/Nate Billings via Guliver

ESPN je objavio rezultate anonimne ankete za MVP nagradu u NBA ligi.

U anketi su sudjelovali novinari koji će imati pravo glasa za individualne nagrade krajem regularne sezone. Kad se ove ankete provode pred samim krajem sezone, vrlo rijetko griješe te u pravilu redovito otkrivaju kome će pripasti nagrada za najkorisnijeg igrača lige.

Na prvom mjestu nalazi se aktualni MVP, zvijezda prvaka Oklahoma City Thundera, Shai Gilgeous-Alexander. Prema tim rezultatima osvojio je 958 bodova, a čak 88 od 100 glasača proglasilo ga je najboljim.

Na drugom mjestu je igrač San Antonio Spursa, Victor Wembanyama sa 644 boda, pri čemu ga je osam glasača stavilo na prvo mjesto. Nakon njega slijedi Nikola Jokić.

Trostruki MVP dobio je 500 bodova, a samo troje glasača smjestilo ga je na vrh, iako ima prosjek triple-double učinka. Još slabije prošao je najbolji strijelac lige Luka Dončić, koji nije dobio nijedan glas za prvo mjesto te ima 347 bodova.

Kako sada stvari stoje, Kanađanin u dresu Oklahome ozbiljan je favorit da drugi put zaredom osvoji nagradu za najkorisnijeg igrača lige, budući da je ovo već peta uzastopna anketa u kojoj je dobio najviše glasova.

