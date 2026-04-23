Cibona u Draženovom domu pobijedila Zadar i zakomplicirala borbu za drugo mjesto

Darko Tomas / CROPIX via Guliver Image

Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 75:70 na svom parketu u 31. kolu SuperSport Premijer lige i tako prekinuli neugodan niz od 12 uzastopnih poraza protiv tog suparnika, koji je trajao od prosinca 2023. godine.

Susret je odigran u KC Dražen Petrović, koji je ponovno otvoren nakon što je neko vrijeme bio zatvoren zbog oštećenja uzrokovanih nevremenom. Utakmica je imala i svečanu notu jer je klub obilježavao 80 godina od osnutka košarkaške sekcije fiskulturnog društva Sloboda, iz koje su kasnije nastali Lokomotiva i Cibona. Domaćin je u dvoboj ušao dodatno motiviran nakon pobjede nad Splitom u prethodnom kolu, čime se uključio u borbu za drugo mjesto prije doigravanja, a ovom pobjedom odgodio je i potvrdu Zadra na vrhu ljestvice.

Cibona je bolje otvorila utakmicu i povela 10:5, no Zadar je brzo uzvratio serijom 8:2 i preokrenuo rezultat. Prva četvrtina završila je s minimalnom prednošću gostiju 18:17. Početak druge dionice bio je neefikasan sve dok Marko Ramljak nije donio Zadru vodstvo 20:18, nakon čega je uslijedila ključna serija domaćih 11:0 predvođena Krešimirom Radovčićem za bijeg na 29:20. Iako se Zadar vratio s dvije trice, Cibona je do odmora, zahvaljujući Radovčiću i Markusu Lončaru, povećala prednost na 38:28.

U drugom poluvremenu domaći su kontrolirali utakmicu i odbijali pokušaje gostiju da se približe. Najveću razliku od 14 poena ostvarili su krajem treće četvrtine (55:41). Zadar je početkom posljednje dionice smanjio zaostatak na pet poena serijom 7:0, ali Cibona je svaki put pronalazila odgovor i zadržala vodstvo do kraja.

Najefikasniji kod Cibone bio je Krešimir Radovčić s 19 poena, dok su po 14 dodali Kamaka Hepa, uz osam skokova, i Markus Lončar, koji je imao savršen učinak za dva poena (7/7). Kod Zadra je najbolji bio Vladimir Mihailović s 23 koša, a Boris Tišma ubacio je 12 poena uz osam skokova.