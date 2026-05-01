Cibona slavila u zagrebačkom derbiju i privremeno preuzela drugo mjesto u ligi

Darko Tomas / CROPIX Copyright: xxDarkoxTomasx cibona_reggiana4-191125 via Guliver Image

U 32. kolu košarkaške SuperSport Premijer lige Cibona je gostovala kod Cedevite Junior te je s 84:74 upisala važnu pobjedu u borbi za drugo mjesto u domaćem prvenstvu.

Od početka susreta Cibona je uspostavila dominaciju te je tek dva puta u ovom susretu gubila. Bilo je to u trećoj četvrtini kada je Cedevita vodila s 44:43 i 49:48.

Nakon toga više nije bilo većih problema za Vukove koji su na koncu slavili s 84:74. Najbolji u redovima Cibone bili su Amerikanci. Kamaka Hepa zabio je 21 poen dok je Justin Roberson ubacio 13 poena.

Kod Cedevite je također najraspoloženiji bio Amerikanac Jordan Gainey koji je zabio 20 poena za svoju momčad.

Ovim slavljem Cibona je privremeno preskočila Split na drugom mjestu domaćeg prvenstva, no Žuti će ih preskočiti ako slave protiv Zadra u gostima.

Drugo mjesto važno je za obje ekipe jer bi u eventualnom polufinale između dva hrvatska košarkaška velikana donijelo prednost domaćeg parketa.

Na vrhu lige nalazi se Zadar koji će u četvrtfinalu igrati protiv osmoplasirane ekipe iz regularnog dijela prvenstva. Za tu poziciju bore se četiri ekipe. Cedevita i Alkar su na omjeru 12-20, Kvarner je na 11-20, a dva kola prije kraja Dinamo Zagreb je na 10-21.