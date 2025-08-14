Češka zaustavila hrvatske košarkaške kadete na putu prema diviziji A

Podijeli :

HKS

Kadetska košarkaška reprezentacija Hrvatske zaustavljena je u četvrtfinalu Europskog prvenstva B divizije. Nakon pet uvjerljivih pobjeda i neporaženog niza, hrvatski kadeti doživjeli su poraz od Češke, čime su, nažalost, ugašene nade o povratku u A diviziju.

Hrvatska je odlično otvorila susret i povela 13:5, a iako se igralo prilično izjednačeno, prva je četvrtina završila s blagom prednošću Češke (18:23). Presudna je bila druga dionica u kojoj su Česi ubacili čak 27 poena, dok hrvatska preciznost nije bila na potrebnoj razini – šut za tri poena do poluvremena stao je na skromnih 2/12, a semafor je pokazivao 32:50.

U nastavku utakmice vodi se izjednačena borba pa iako su hrvatski kadeti do kraja pokušavali smanjiti zaostatak, Češka je zadržala kontrolu i pobijedila 95:79.

Najbolji u hrvatskom dresu bio je Toni Garma s 25 poena i 5 skokova, a pratio ga je Luka Leni Ukić s 18 poena i 5 asistencija.

Hrvatska sada nastavlja natjecanje u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta, a prvi suparnik bit će Crna Gora, sutra, 15. kolovoza, u 16 sati.