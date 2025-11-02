Cedevita kao i Cibona teško kombinira Europu s prvenstvom, Alkar preokretom do senzacije

Podijeli :

Foto: KK Cedevita Junior / Facebook

Košarkaši sinjskog Alkara velikim su preokretom u posljednje dvije minute osnovnog dijela utakmice i produžetku pobijedili Cedevitu Junior sa 88-85 (75-75) na gostovanju u Zagrebu.

Momčad Vladimira Anzulovića je u zadnje dvije minute dvoboja ušla s prednošću od osam koševa (75-67), ali su gosti kreirali preokret. Izabranici Damira Milačića su tricama Pavle Marčinkovića i Antonija Klepe došli na -2, a onda je Marčinković položio za izjednačenje, pritom bio i fauliran, ali se suci nisu oglasili, čak ni nakon što su pregledali snimku.

Cedevita je imala akciju za pobjedu, ali Jordan Gainey i Lukša Buljević ostali bez ubačaja.

U produžetku su Sinjani nastavili u istom ritmu u kojem su završili osnovni dio utakmice. Iz prva dva pokušaja su pogodili trice, Maksim Matulina je pogodio dva slobodna bacanja i Alkar je nakon dvije minute vodio sa 83-77. Minutu i pol prije kraja Fabian Šiško je zakucao u kontranapadu za 88-83. Antonio Vranković je smanjio na 88-85, a nakon neiskorištenog napada Alkara Cedevita je imala priliku izboriti novi produžetak, ali je Corey Allen-Williams i Jordan Gainey promašili pokušaje za tricu.

Strijelce Alkara predvodio je Marčinković sa 19 koševa, a imao je i šest skokova. Amerikanac Deantoni Gordon je ubacio 17 poena, a Antonio Klepo 14.

Allen-Williams je sa 21 košem bio najbolji strijelac Cedevite Junior, a imao je i sedam asistencija. Gainey je ubacio 17 poena, a Vranković 13.

U utakmica koje su odigrane prije, Dubrovnik je kao domaćin iznenadio Cibonu sa 79-63, a Samobor je sa 103-63 nadigrao Dubravu.

Alkar se s učinkom 4-2 pridružio Zaboku i Dubrovniku, skupini koja se nalazi iza vodećeg dvojca, Zadra s 5-0 i Splita sa 5-1. Samobor ima polovičan učinak 3-3, a Dinamo Zagreb je na 3-2. Dvije pobjede imaju Cedevita Junior (2-4) i Cibona (2-3). Kvarner 2010 i Dubrava su na 1-5, a bez pobjede je još samo Šibenka (0-5), koja će u ponedjeljak ugostiti vodeći Zadar.