Knicksi iznenadili sve i postali prvaci nakon 53 godine čekanja: ‘Brunson je faca, Spursi ne bi trebali paničariti, ali…’

Košarka 15. lip 202613:25 0 komentara

U najnovijem izdanju emisije "JutroSK" naš Josip Juraj Pajvot ugostio je NBA stručnjaka i komentatora Sport Kluba Ivana Mihovila Klarića, s kojim je analizirao upravo završenu sezonu najjače košarkaške lige svijeta.

Glavna tema razgovora bio je povijesni uspjeh New York Knicksa, koji su nakon čak 53 godine čekanja osvojili svoj treći naslov NBA prvaka.

Pajvot i Klarić osvrnuli su se na cijelo doigravanje, od najzanimljivijih serija i najvećih iznenađenja pa sve do velikog finala u kojem su Knicksi pokazali kvalitetu i karakter na putu do trofeja. Posebno su istaknuli briljantne igre Jalena Brunsona, koji je zasluženo proglašen najkorisnijim igračem finalne serije (MVP) i bio predvodnik momčadi u pohodu na naslov.

Za kraj su se dotaknuli i onoga što slijedi iduće sezone: mogućih promjena u rosterima, favorita za naslov i momčadi koje bi mogle napraviti najveći iskorak u borbi za vrh.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

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