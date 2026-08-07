Božić za SK: Zadar je dvosjekli mač, publiku ne možeš prevariti. Sam sam svoj gazda, radit ću po svom

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Marin Šušić HKS

Luka Božić iza sebe ima sezonu iz snova, a sada je spreman preuzeti važnu ulogu i u hrvatskoj reprezentaciji. Jedan od najboljih igrača španjolske ACB lige, član idealne petorke prvenstva i košarkaš koji je unatoč ispadanju Granade iz lige ostvario najbolje valorizacijske brojke cijelog natjecanja, trebao bi biti jedan od ključnih oružja izbornika Tomislava Mijatovića uoči iznimno važne utakmice s Latvijom.

Hrvatska će 27. kolovoza u zadarskoj Dvorani Krešimir Ćosić ugostiti Latviju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Računica kaže kako bi pobjeda pred punom dvoranom na Višnjiku širom otvorila vrata plasmana na najveću svjetsku smotru.

Uz NBA igrače Ivicu Zupca, Karla Matkovića i Marija Hezonju, kao i iskusnog Darija Šarića, važan dio reprezentacije bit će upravo rođeni Bjelovarčanin Luka Božić, koji u Zadar stiže nakon najbolje sezone karijere.

Naime, Božić – koji je trenutačno slobodan igrač i i kako doznajemo blizu je ostanka u ACB ligi – u dresu Granade imao je prosjek od 16,2 poena, 6,6 skokova i 3,1 asistenciju te je s prosječnim indeksom korisnosti 24,3 bio najkorisniji igrač cijele ACB lige.

Sjajne igre donijele su mu mjesto u najboljoj petorci prvenstva uz Marija Hezonju (koji je MVP lige), a tijekom sezone izjednačio je i 18 godina star rekord španjolskog prvenstva ostvarivši pet uzastopnih utakmica s valorizacijom od najmanje 30 bodova. U opuštenom razgovoru govorio je o reprezentaciji, velikom okršaju s Latvijom, svojoj fenomenalnoj sezoni u Španjolskoj te očekivanjima uoči novih izazova.

Luka, iza tebe je odlična sezona u Španjolskoj, izabran si u najbolju petorku lige. Kako bi opisao sezonu i jesi li zadovoljan?

“Da, iza mene je odlična sezona u Španjolskoj, odlična na individualnom planu jer sam uvršten u najbolju petorku lige, neki rekordi su rušeni, tako da sam s tim zbilja zadovoljan. S nekim stvarima nisam zadovoljan. Granada je ispala iz lige i to je nešto što zaista Granada kao grad i kao klub ne zaslužuje. Ali jednostavno, to je ACB i tu nikad ne znaš. Tako da mogu reći da sam zadovoljan. Nije bilo ozljeda i to je nekako najbitnije.”

Koji dio igre želiš popraviti i na čemu najviše radiš ovog ljeta jer poznato je da malo vrlo odmaraš od košarke i da non-stop treniraš?.

“Mislim da svaki igrač koji želi napredovati, koji želi bolji ugovor, koji želi bolji klub, nema samo jedan segment koji treba popraviti, nego jednostavno na svemu raditi dodatno. Na nekim stvarima više, na nekim manje. Ali definitivno želim svoju igru dići na višu razinu.”

Uskoro se vraćaš u Zadar, u dvoranu Krešimir Ćosić, ali u dresu Hrvatske. Koliko ti to osobno znači obzirom da si u dresu KK Zadar ostavio dubok trag?

“Povratak u Zadar je uvijek poseban. To je zaista, po meni, najljepši grad u Hrvatskoj. Ali jednostavno drugačiji je osjećaj igrati za Zadar, odjenuti dres Zadra ili na sebe staviti dres reprezentacije. To su jednostavno različiti osjećaji i teško ih je opisati. Ali mislim da će to zaista biti jedan poseban trenutak.”

Jesi li osjetio kako se opet stvara kult reprezentacije i da se pojavila nema kemija, pogotovo otkad je Krunoslav Simon sportski direktor, a Tomislav Mijatović izbornik?

“Teško pitanje. Mislim da se o kultu reprezentacije sada govori kada se pobjeđuje. Kada se pobjeđuje, naravno, sve je dobro, sve je divno, svi se slažemo, kemija je odlična.

A da gubimo, jednostavno bi ljudi drugačije govorili, govorili bi da ništa ne valja. Tako da dok pobjeđujemo, dobro je, a ako, ne daj Bože, počnemo gubiti, mislim da će se pisati da baš i nema tu kemije i da će se tražiti krivac.

Ali evo, nemam nikakvih zamjerki za sportskog direktora, za izbornika. Zaista su korektni i s njima se lako dogovoriti, tako da se nadam da ćemo nastaviti u ovom ritmu.”

Latvija bi mogla biti ključna utakmica u kvalifikacijama. Koliko znaš o njima i je li Zadar najbolji mogući izbor za domaći teren?

“Po Latviji ne znam previše, znam samo da su neugodan protivnik. Mislim da ćemo se dobro pripremati za njih, idemo dan po dan. Za sada su u rasporedu samo treninzi na individualnom planu, a kada dođemo u reprezentaciju, kada se krenemo pripremati, mislim da ćemo se dotaći teme Latvije.”

A je li Zadar najbolji mogući izbor za domaći teren?

“Zadar je dvosjekli mač, jer u Osijeku igraš bez ikakvog pritiska, u Zadru je posebna atmosfera i publika osjeti, ne možeš njih prevariti. Ide li te, ne ide li te, ovisi o tome kako ćemo se psihički pripremiti za tu utakmicu i nekako pokušati da Zadar bude šesti igrač, ta publika u Zadru je posebna.”

Hrvatska jako dobro igra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo jer ima samo jedan poraz i to od aktualnih svjetskih i europskih prvaka, Jesi li zadovoljan?

“Da, Hrvatska u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo ima jedan poraz, a taj jedan poraz se dogodio u produžetku od Njemačke. Mislim da igramo dosta dobro, 5-1 rezultat je super i mislim da jako malo nam fali da i odemo na Svjetsko prvenstvo u Katar, pogotovo zato što su propuštena zadnja dva.”

Istina, Hrvatska je propustila zadnja dva Svjetska prvenstva i cijela jedna generacija u koju i ti spadaš ima priliku napokon pokazati se na svjetskoj sceni. Koliko tebi i igračima znači da odete u Katar?

“Mislim da bi nam jako puno značilo, svima nama igračima, stožeru, navijačima, ljudima u Hrvatskoj i dati ćemo sve od sebe da to napravimo. A 5-1 za sada rezultat… Da nam je netko ponudio 5-1 prije početka natjecanja, mislim da bismo ga prihvatili i u dobroj smo poziciji za prolaz dalje.”

Imaš priliku igrati i trenirati s bivšim i sadašnjim NBA igračima, kao što su Dario Šarić, Mario Hezonja, Ivica Zubac i Karlo Matković. Opiši nam kako to izgleda i što si od njih naučio tijekom treninga i pripema?

“Mislim da je to uvijek motiv više. Kada oni dođu na trening, želiš jednostavno igrati protiv njih, želiš čuvati NBA igrača, želiš da oni tebe čuvaju, da se jednostavno poboljšaš, da se gurate međusobno. Ovim putem želim čestitati Hezonji koji odlazi u NBA-u, to je bio njegov cilj i san, tako da se nadam da će se tamo i zadržati. Ali u svakom slučaju, mislim da je za sve nas igrače koji nismo u NBA dobro što uz njih napredujemo i što smo više uz njih, to smo bolji.”

Je li te bole glasine da ti je bivši trener Zadra Danijel Jusup sugerirao da ne igraš za Hrvatsku kada si bio najbolji igrač tog kluba?

“Pa glasina uvijek ima, ali mene ne bole glasine. Imam 30 godina i mislim da su ljudi dosad mogli vidjeti, što god netko govorio, da ću uvijek ići naprijed po svome. Svoj sam čovjek i radit ću, jednostavno, po svom. Što govore ljudi i što pričaju, to je zaista nebitno.

Jer kako se kaže, ljudi koji pričaju ti ne plaćaju račune, tako da dok mi ne počnu plaćati račune, do tada me neće biti briga. Ali mislim da se i Danijel Jusup kao trener naslušao puno stvari, puno glasina i puno laži, tako da mislim da se zaista ne treba osvrtati na komentare tih dušebrižnika.”

Igrač Zadra Marko Ramljak je u jednom intervjuu rekao da ga strah pomisliti kako bi klub s Višnjika izgledao kada bi se spojili Luka Božić i Vladimir Mihailović. Je li moguć scenarij da te jednog dana opet vidimo u dresu Zadra?

“Pa bilo bi lijepo, bilo bi lijepo ponovno obući dres Zadra. Mislim da se svatko tko je proživio lijepe trenutke u Zadru želi tamo vratiti. Ali bit će isto teško tako nešto ponoviti zato što su uz trenera Jusupa skupljaju dobre ljude, ne samo dobre igrače. Tamo je bila jako dobra kemija i igrači su igrali za manji ugovor nego što su mogli dobiti i zaista smo se naosvajali trofeja, to je bio jedan poseban osjećaj. Ali da li bih se volio vratiti u Zadar? Da!”

Za kraj, u kojem se gradu i zašto najbolje osjećaš – rodnom Bjelovaru, Zagrebu gdje si se gradio kao igrač ili Zadru s kojim si sve osvojio i gdje provodiš ljeta?

“Pa teško je reći. Mislim da sam rođen u Bjelovaru, odrastao sam u Bjelovaru i to je za mene poseban grad zato što su mi tu prijatelji, tu su mi ekipa, tu su mi poznanici. Zagreb je na jedan drugi način, tamo mi živi sestra, tamo mi je rodbina, taj grad nudi puno mogućnosti, sve nekako kreće od Zagreba.

A Zadar je isto poseban, na jedan treći način. Tamo mi je biznis, tamo je uživanje, tamo je jednostavno sve što možeš i sve što želiš pronaći je u Zadru. Tako da je moja relacija na ta tri grada Bjelovar, Zagreb, Zadar. Teško da bih mogao izabrati samo jedan grad i cijelo vrijeme sam na tim relacijama, tako da mislim da će to tako i ostati. Ne bih mogao izabrati samo jedan grad.”