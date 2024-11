Božić: Drago mi je što mi je izbornik ukazao povjerenje, u Sarajevo idemo u utrobu zvijeri

Podijeli :

Marin Sušić/HKS

Luka Božić je povratnik u reprezentaciju, a u prvoj utakmici s Bosnom i Hercegovinom zabio je čak 25 poena. Najavio je sutrašnji okršaj u Sarajevu.

“Zbilja mi je drago što mi je izbornik Sesar ukazao povjerenje i stavio me u igru. Imao sam pozitivnu tremu prije utakmice, ipak je to nastup pred našom publikom koja je jučer bila sjajna i htio sam se pokazati u što boljem svjetlu, a Bogu hvala, ušli su i neki šutevi. Svi smo odigrali dobro i sretan sam zbog pobjede, no sad se pripremamo za dalje.”

Stil igranja Luke Božića nije se u reprezentaciji promijenio od onoga što smo navikli vidjeti u hrvatskom prvenstvu prošlih sezona.

“Radim ono što trener od mene traži, ako traži da igram licem prema košu, tako ću i igrati. Ako traži da napravim neku prednost u leđnoj tehnici, probat ću tako, a moram se adaptirati u odnosu na to tko me čuva u protivničkoj momčadi i reagirati u skladu s time. Njihova je reprezentacija fizički zbilja jaka i teško je doći u reket pored takvih tijela, no suigrači su mi jako puno pomogli što su tražili otvorene šuteve izvana pa se protivnici nisu mogli skupiti u reket.”

Navijači BiH bili su glasni u Draženovom domu, što Luka očekuje u Sarajevu?

“Njihovi su navijači zbilja bili srčani, a tamo idemo, kako se kaže, u utrobu zvijeri. Sigurno će biti dosta teže nego što je bilo u Zagrebu jer je naša publika također bila sjajna, no svatko od nas se na to treba psihološki pripremiti.”