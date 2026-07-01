Boston doveo jednog od najiskusnijih playmakera lige

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Joe Camporeale-USA TODAY Sports via Guliver Image

Iskusni razigravač Mike Conley postat će tek 14. košarkaš u povijesti koji će zaigrati u 20. sezoni u NBA ligi, on je u srijedu dogovorio jednogodišnju suradnju s Boston Celticsima.

Conley će u listopadu, neposredno prije početka nove sezone napuniti 39 godina, a Celticsi će mu biti četvrti NBA klub u karijeri. Najviše se zadržao u Memphis Grizzliesima za koje je igrao od 2007. do 2019. godine, uslijedilo je razdoblje u Utah Jazzu, da bi od veljače 2023. do kraja prošle sezone bio u Minnesota Timberwolvesima.

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Prošle je sezone u 18.4 minuta provedenih na terenu postizao 4.5 koševa, 2.9 asistencija i 1.7 skokova po utakmici.

Tijekom karijere Conley je čak četiri puta osvajao nagradu za sportsko ponašanje, a dva puta je proglašavan najboljim suigračem u NBA.

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