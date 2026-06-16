Bivši NBA prvak preuzeo Chicago Bullse

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Brazilski košarkaški stručnjak Tiago Splitter (41) imenovan je novim glavnim trenerom NBA momčadi Chicago Bullsa.

Splitter je tako postao 25. trener u povijesti kluba osnovanog 1967. godine, a na klupi će zamijeniti Billyja Donovana koji je napustio klub nakon šest neuspješnih godina.

“Uzbuđeni smo što možemo poželjeti dobrodošlicu Tiaga u Chicago Bullse. Tijekom našeg procesa izbora, Tiago se izdvojio svojim košarkaškim intelektom, sposobnošću da se poveže s igračima i učini ih boljima. Bio je pobjednik na svim razinama ove igre i kao igrač i kao trener i to na više kontinenata”, kazao je izvršni dopredsjednik košarkaških operacija u Bullsima Bryson Graham.

Prošle sezone Splitter je vodio Portland Trail Blazerse kao privremeni trener nakon što je neposredno prije početka sezone uhićen Chauncey Billups zbog povezanosti s klađenjem. S omjerom 42-40 Blazersi su izborili plasman u doigravanje kroz “play-in”, a bio im je to prvi nastup u doigravanju još od 2021. godine, a u prvom krugu su potom ispali od kasnijih finalista San Antonio Spursa.

Nakon što je bio pomoćni trener u Brooklyn Netsima (2019-23) i Houston Rocketsima (2023-24), Splitter je sezonu 2024/25. proveo kao glavni trener Parisa s kojim je osvojio naslov francuskog prvaka te izborio četvrtfinale Eurolige.

Tijekom igračke karijere Splitter je odigrao 355 utakmica u NBA ligi, pretežno u dresu Spursa s kojima je 2014. godine osvojio i naslov prvaka.