BaSKet Mušketiri: Koja je tajna uspjeha najvećeg hita Eurolige?

Naši komentatori Marin Mrduljaš Babo i Saša Živko u novom izdanju "BaSKet Mušketira" ugostili su Danijela Lutza, hrvatskog trenera i sadašnjeg pomoćnika Tomislava Mijatovića u hrvatskoj. U nešto više od 50 minuta emisije, razgovarali su o kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali o brojnim temama iz Eurolige. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.