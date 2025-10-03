Basket Mušketiri: Je li vrijeme za trenersku revoluciju?

Podijeli :

Vedran Babić, Marin Mrduljaš i Saša Živko u novoj emisiji Basket mušketira dotaknuli su se nove euroligaške sezone koja je započela sa zanimljivim rezultatima. Pričali su i o brojnim trenerima u najelitnijem klupskom košarkaškom natjecanju, što točno, provjerite u videu!