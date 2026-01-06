BaSKet Mušketiri: Dončić ili Lebron, tko će prvi popustiti?

Podijeli :

Naši Vedran Babić, Ivan Mihovil Klarić i Saša Živko donose vam novo izdanje "BaSKet Mušketira". U prvoj novogodišnjoj emisiji fokus je bio na NBA ligi, ponajviše na LA Lakersima, a naši stručnjaci za košarku dotaknuli su se i ozljede Nikole Jokića. Uživajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.