Ataman opleo po svojoj zvijezdi nakon poraza od Zvezde: ‘Loš je 90 posto vremena’

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Panathinaikos je američkoj senzaciji prošlosezonskog izdanja Eurolige ponudio ogroman ugovor, no omaleni razigravač zasad u Ateni nije dobio priliku pokazati svoje mogućnosti. Trener grčke super-momčadi Ergin Ataman nije skrivao nezadovoljstvo njegovim igrama.

Bivši igrač Parisa dobio je 17 minuta na parketu u beogradskom grotlu, ali nije puno pomogao u uvjerljivom porazu od Crvene zvezde (86:68). To je bio povod da ga turski stručnjak spomene tijekom obraćanja medijima.

„Ne znam, ali zasad sam 90 posto nezadovoljan njegovim partijama. Možda je naša pogreška, možda njegova. Realnost je da nismo dobili kvalitetu koju smo očekivali od njega“, istaknuo je trostruki prvak Eurolige.

Shorts je u svojoj rookie sezoni u europskoj eliti predvodio Paris do iznenađujućeg plasmana u doigravanje, s prosjecima od 18,7 poena, 2,7 skokova i 7,5 asistencija po utakmici. Ovog je ljeta stigao u zeleni dio Atene i potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan gotovo dva milijuna eura po sezoni.

Panathinaikos se nakon dva uzastopna poraza nalazi na omjeru 5-4, što je ispod očekivanja. Djelomično se rezultatska kriza može pripisati i velikom broju ozljeda, budući da su izvan sastava Mathias Lessort, Ömer Yurtseven, Richaun Holmes i Panagiotis Kalaitzakis.

Euroligu pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.