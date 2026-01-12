Ante Tomić izabran za najboljeg igrača kola u ACB ligi

Podijeli :

Hrvatski košarkaški centar Ante Tomić proglašen je u ponedjeljak najboljim igračem (MVP) 15. kola španjolskog prvenstva nakon što je dan ranije predvodio Joventut u pobjedi od 98-95 nad San Pablo Burgosom.

Tomić, koji će idući mjesec napuniti 39 godina, imao je učinak od 39 valorizacijskih bodova. Zabio je 24 koša, dva puta asistirao, te petnaest puta uspješno skočio za loptu.

“Srušivši svoj rekord po ostvarenim valorizacijskim bodovima, blistao je u pobjedi Joventuta u Burgosu”, priopćio je organizator natjecanja Liga ACB.

Dubrovčaninu je ovo trinaesti put da je proglašen igračem kola u Španjolskoj gdje nastupa od 2010. godine. Istovremeno je postao treći igrač u povijesti španjolske lige po skupljenim valorizacijskim bodovima. U nedjelju ih je dosegnuo 9.490 tijekom 615 utakmica.

Ispred njega su samo Alberto Herreros s 9.699 skupljenih bodova i Felipe Reyes s 10.599.

Tomić je prije dva tjedna rekao u intervjuu španjolskom radiju Onda Cero da bi mogao završiti karijeru za godinu i pol dana kada mu istekne ugovor s katalonskim Joventutom. Pa ipak, dodao je da “još uvijek ne zna” i da uživa igrati za klub iz gradića Badalone u kojem pomaže mladim igračima, među kojima je 19-godišnji hrvatski reprezentativac Michael Ružić.

Joventut se nalazi na petom mjestu u prvenstvu sa 10 pobjeda i 5 poraza. Tomić, bivši hrvatski reprezentativac, igrao je u Španjolskoj i za Real Madrid i Barcelonu.

