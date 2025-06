Zvezda, Partizan i još tri kluba izbacili Cibonu i Mornar iz ABA lige

Cibona i Mornar, kao članovi vlasničke strukture ABA lige, imaju mogućnost blokirati rad lige. U tom slučaju, jedina preostala opcija za čelnike regionalnog natjecanja bila bi gašenje postojećeg društva i osnivanje novog, u kojem bi, uz 16 sigurnih sudionika, gotovo sigurno sudjelovali i klubovi iz Cluja i Beča.

Bosna je ranije najavila kako neće igrati ni u ABA ligi ni u ABA 2 ligi, navodeći da nema podršku grada niti osiguran budžet. No, kako se moglo naslutiti između redaka, radilo se o pritisku na gradske i državne vlasti. Nakon što je dobila sve što je tražila, Bosna je morala uvjeriti i čelnike ABA lige da je financijski stabilna, pa je na kraju dobila zeleno svjetlo za sudjelovanje u elitnom regionalnom natjecanju iduće sezone, kao prvak ABA 2 lige.

Uslijedila je detaljna analiza kriterija za proširenje ABA lige. Prioritet su imali Cibona i Mornar – klubovi iz Zagreba i Bara bili su spremni platiti posebnu pozivnicu, no nisu pristali na dodatne uvjete koje je liga postavila, što je na kraju dovelo do odluke da ne budu dio elitnog natjecanja. Hoće li ta odluka ostati na snazi, saznat ćemo u danima koji slijede.

U ovom trenutku, od planiranih 20 klubova u nadolazećoj sezoni neće biti ništa. Ipak, liga bi se mogla proširiti na 18 sudionika, jer su klubovi iz Cluja i Beča pokazali ozbiljan interes za ulazak u ABA ligu. Interes je pokazivao i Hapoel iz Tel Aviva, no zbog sigurnosnih razloga gotovo je nezamislivo da izraelski klub bude dio regionalnog natjecanja – posebno kada se uzmu u obzir gostovanja u gradovima poput Dubaija i Sarajeva, što bi predstavljalo prevelik i nepotreban rizik.

Također, ABA liga će od iduće sezone uvesti i nagradni fond, koji bi prema procjenama trebao iznositi oko dva milijuna eura. Najveći dio kolača bit će podijeljen klubovima koji doguraju do same završnice, no značajna sredstva bit će osigurana i za ostale sudionike. Sustav natjecanja još nije definiran, no gotovo je sigurno da će biti formirane dvije skupine s po devet klubova. Ostaje za vidjeti hoće li se zadržati klasični doigravanje (play-off) ili će biti uveden završni turnir.