Zadar upisao visoku pobjedu na Gripama i napravio važan korak prema doigravanju u ABA ligi

xxZvonkoxPavicx zadar_borac46_120226 via Guliver Image

U petak navečer na Gripama je odigran hrvatski derbi u ABA ligi između Splita i Zadra. Žutima je to bila 22. utakmica sezone dok je Zadranima to bila 21. Pobjedu u hrvatskom derbiju na kraju je Zadar sa 79:59.

U prvih 10 minuta nismo gledali kvalitetnu košarku. Igra je bila isprekidana, a koševi su bili rijetki. Tako je nakon prve četvrtine rezultat bio 18:17 za Split iako je Zadar vodio većinu prvog perioda.

Žuti su drugu četvrtinu otvorili sa 6:0, no od vodstva 24:17 su primili 10 uzastopnih poena i Zadar je poveo s 27:24. Do kraja poluvremena ta prednost je za goste narasla i na +10 (39:29).

Momčad Danijela Jusupa to je vodstvo do kraja treće četvrtine i povećala na +16 (61:45) te su u posljednjih 10 minuta ušli kao veliki favoriti za pobjedu. Tu ulogu su i opravdali te su na kraju slavili sa 79:59 čime su ostali u igri za play-off.

Naime, Zadar je ovim slavljem došao do devete pobjede u stupnju gubitnika te se sada nalaze na drugom mjestu s omjerom 9-12 koliko ima i Mega. Zadar u odnosu na srpsku momčad ima bolji međusobni omjer pa su zato ispred na tablici.

Što se tiče Splita, oni sada imaju najlošiji omjer lige (5-17) te ih jedini može “dostići” Studentski centar ako za tri dana izgubi od Spartaka iz Subotice.

Najbolji u redovima Zadra bio je Vladimir Mihailović s 24 poena, pet skokova i pet asistencija. Što se tiče Splita, najbolji u njihovoj ekipi bio Demajeo Wiggins.