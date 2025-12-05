Zadar se naklonio Mihailoviću – Crnogorac brojao do 42 u važnoj pobjedi

Podijeli :

Zvonko KUCELIN/KK Zadar

Košarkaši Zadra ostvarili su u osmom kolu skupine B regionalne ABA lige treću pobjedu u sezoni, na domaćem su parketu svladali Viennu s 98-78 (30-19, 12-11, 20-30, 36-18).

Zadrani su odlično otvorili utakmicu te su nakon šest minuta vodili 21-6. Do kraja prve četvrtine ta se prednost malo smanjila, ali je i dalje Zadar imao lijepu prednost od 30-19. Do odmora je Zadar održao suparnika na takvom odstojanju te je vodio 42-30.

Stvari su se na parketu promijenile u posljednje dvije četvrtine. Kroz treću dionicu gosti iz Austrije su izbrisali sav zaostatak, a sedam minuta prije kraja su i poveli 68-66.

Kao i cijelu utakmicu tako je i završnicu odlično za Zadar odigrao Mihailović. Četiri minute prije kraja hrvatski sastav je pobjegao na 77-70, potom i na 82-70 čime je riješio sve dvojbe ovog ogleda.

Sjajan je bio Vladimir Mihailović koji je za Zadar ubacio 42 poena uz 7-9 za tri poena. Tome je dodao dvije asistencije i tri skoka. Usprkos raspucanoj večeri, to i dalje nije najefikasnija utakmica Mihailovića u ABA ligi. Prethodno je zabio 46 u dresu Mornara u sezoni 2021./22.

Lovro Mazalin je ubacio 13 poena uz šest skokova i dvije asistencije, dok je Marko Ramljak dodao 12 poena uz šest asistencija i devet skokova.

U gostujućem sastavu najbolji je bio Souleymane Boum s 28 poena.

Na vrhu ljestvice je Budućnost s omjerom 6-2, dok Cedevita Olimpija ima 6-1. Crvena zvezda, Spartak i Bosna imaju po četiri pobjede i tri poraza, dok su Zadrani sada na omjeru 3-5. Iza njih su Ilirija i Mega s 2-5 te Vienna s dvije pobjede i šest poraza.