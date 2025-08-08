Zadar novu sezonu ABA lige otvara u Beogradu, Split u Budimpešti

Podijeli :

KK Zadar/Zvonko Kucelin

Regionalna košarkaška ABA liga u petak je predstavila kalendar za sezonu 2025./26. koja počinje 3. listopada, a završava 9. veljače.

U regionalnoj ligi u novoj sezoni bit će 18 momčadi. Novi su Vienna i rumunjski Cluj Napoca, koji su dobili pozivnice te ljubljanska Ilirija, koja je izborila mjesto u dodatnim kvalifikacijama u kojima je pobijedila Cibonu.

U novoj sezoni 18 momčadi bit će podijeljeno u dvije skupine. U skupini A nalaze se prvaci Partizan, Dubai, Cluj, Studentski centar, Igokea, FMP, Borac, Split i Krka. U skupini B su Cedevita Olimpija, Crvena zvezda, Budućnost, Spartak, Bosna, Mega, Zadar, Ilirija i Vienna.

Split natjecanje otvara gostovanjem u Budimpešti 6. listopada, a Zadar isti dan gostuje kod Crvene Zvezde u Beogradu. U drugom kolu 10. listopada Split je domaćin Partizanu, a Zadar gostuje kod Ilirije.

Sustav natjecanja mijenja se u novoj sezoni. U svakoj skupini klubovi će igrati po dvokružnom sustavu – kod kuće i u gostima. U svakom kolu jedna će momčad biti slobodna.

Četiri najbolje momčadi iz skupina A i B kvalificirat će se za nastavak natjecanja u tzv. osam najboljih. Klubovi rangirani između petog i devetog mjesta u obje skupine natjecat će se u tzv. “playoutu”. Svi klubovi će u drugi dio prenijeti bodove koje će ostvariti u prvom dijelu natjecanja.

U fazi osam najboljih momčadi, momčadi će ponovno igrati po dvokružnom sustavu, ovaj put samo protiv momčadi iz suprotne skupine. U borbi za opstanak sudjelovat će deset momčadi, koje će također igrati po dvokružnom sustavu, protiv momčadi iz druge skupine.