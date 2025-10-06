Trener Zvezde o zvižducima nakon poraza od Zadra: ‘Ako volite dijete ne tučete ga, već grlite’

Podijeli :

xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Crvena zvezda je na startu ABA lige u dvorani "Aleksandar Nikolić" pretrpjela težak poraz od Zadra 79:85, a pred medije se pojavio šef trenerskog stožera crveno-bijele momčadi Ioannis Sfairopoulos.

Klub s Malog Kalemegdana pretrpio je treći poraz zaredom bez ijedne pobjede od početka sezone, a publika u bivšem “Pioniru” ispratila je igrače i trenerski stožer zvižducima.

Govorimo o Zvezdinim porazima u prvom, ujedno i “dvostrukom kolu” Eurolige – prvo protiv Olimpie Milano, zatim protiv Bayerna u Münchenu.

Pred novinare je nakon poraza izašao trener Ioannis Sfairopoulus.

“Očito imamo problem i ne igramo na našoj razini – u obrani i napadu. Imamo problema s ozljedama, to nije opravdanje, ali imamo osam ozlijeđenih igrača.

Nedostajala su nam polaganja i zakucavanja. Ekipa igra pod pritiskom. Razumijem navijače koji nisu zadovoljni, ali sada se moramo držati zajedno. Zbog ozljeda nemam igrački kadar ni za trening. Međutim, radimo. Mentalno nismo dobro, a igračima sam rekao da igraju s povjerenjem. Zbog pritiska smo podbacili u napadu i obrani.“

Osvrnuo se i na zvižduke navijača.

„Očekivao sam. Znamo gdje smo – u Srbiji. Kao u Grčkoj, kada ljudi nisu zadovoljni, zvižde. Međutim, mislim da ako voliš dijete – ne tučeš ga, nego ga grliš. Ako voliš svoje dijete.“