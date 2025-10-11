Split na Gripama zaustavljen na korak od senzacije protiv Partizana

Podijeli :

Foto: KK Split / Ivica Čavka

Košarkaši beogradskog Partizana svladali su na Gripama momčad Splita sa 86-81 (8-15, 30-19, 26-19, 22-28) u utakmici 2. kola A skupine ABA lige i nanijeli drugi poraz Splićanima u ovom natjecanju.

Amerikanac Teyvon Myers je sa 23 koša i osam asistencija predvodio strijelce Splita, Ivan Perasović je ubacio 15 poena, a Antonio Jordano 11. Kod Partizana je najbolji bio Duane Washington s 23 koša. Carlik Jones je ubacio 14 poena, a Sterling Brown 13.

Momčad Splita je odlično ušla u utakmicu i u 7. minuti imala 11 koševa prednosti (13-2). Gosti iz Beograda su do kraja prve četvrtine smanjili zaostatak na -7 (15-8), ali Splićani početkom druge opet došli do dvoznamenkastih 21-11.

Momčad Željka Obradovića je počela preuzimati kontrolu nad zbivanjima na terenu sredinom druge četvrtine, kad su od vodstva Splita 23-17 gosti serijom 8-0 prvi put poveli (23-25). Partizan je u drugoj četvrtini ubacio 30 poena i poluvrijeme dočekao s četiri koša više od Splita (34-38).

Duane Washington u trećoj četvrtini i Carlik Jones u posljednjih deset minuta dvoboja s vanjskih su pozicija kažnjavali svaki propust u obrani Splićana pa je Partizan pet minuta prije kraja dvoboja bio na sigurnih +14 (63-77). No, u samo dvije i pol minute “Žuti” su se serijom 12-0 vratili u utakmicu došavši na samo dva poena zaostatka (75-77).

Nažalost, u završnici je domaćoj momčadi, ali i klupi, nedostajalo mirnoće. Tako je na 1:55 minuta prije kraja glavni trener Dino Repeša zbog preintenzivne reakcije prema sucima zaradio isključenje, ali su gosti iz toga izvukli samo jedan poen za vodstvo 80-75.

Još jednu priliku za preokret Splićani su propustili u zadnjoj minuti kad su na zaostatku od tri koša (79-82) imali napad, ali su izgubili loptu. Gosti su do kraja pogodili sva četiri slobodna bacanja i na kraju slavili sa 86-81.

Partizan je s dvije pobjede vodeći na ljestvici A skupine ABA lige, a Split je s učinkom 0-2 pri dnu.

No, Splićani su u prva dva kola za suparnike imali euroligaške momčadi. Do kraja listopada će u ABA ligi gostovati kod Studentskog centra u Podgorici (19.10.) te ugostiti rumunjsku Cluj-Napocu (25.10.).