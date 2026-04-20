Split izgubio od Mege i ispao iz ABA lige

Foto: KK Split

Košarkaši Mege svladali su Split u pretposljednjem kolu play-out faze natjecanja rezultatom 95:72. Time su nekadašnjeg prvaka Europe poslali u ABA 2 ligu, a ujedno rasteretili SC Derby iz Podgorice, koji će u posljednjem kolu protiv Zadra pokušati izbjeći i kvalifikacijske (baraž) utakmice.

Utakmicu je s tribina pratio i hrvatski NBA igrač Karlo Matković, koji je prije odlaska u New Orleans Pelicanse dvije sezone nastupao za Megu.

Split je tijekom prvog poluvremena pružao dobar otpor, a na odmor se otišlo s tek dva poena prednosti za domaćine. No, u trećoj četvrtini gosti su potpuno pali – Mega je taj period dobila 26:13 i praktički riješila pitanje pobjednika, jer „Žuti“ više nisu uspjeli uhvatiti priključak.

Nakon ovog poraza Split ostaje na svega šest pobjeda. U posljednjem kolu dočekuje Spartak, ali eventualni trijumf neće promijeniti njihov status, budući da devetoplasirani Borac ima dvije pobjede više, ukupno osam.

Split je tako definitivno prikovan za dno ljestvice, dok Zadar u završnom kolu ima priliku osigurati play-in. S obzirom na poraz FMP-a u ranijem terminu, Zadranima je dovoljna pobjeda protiv SC Derbyja za plasman. U slučaju poraza, morat će čekati rasplet susreta u kojem FMP na domaćem parketu dočekuje Iliriju.