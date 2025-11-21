Split izgubio na Gripama i upisao peti poraz u ABA ligi

Podijeli :

Foto: KK Split / Ivica Čavka

U osmom kolu ABA lige Split je na Gripama ugostio slovensku Krku. Žuti nisu bili na razini te su upisali poraz 91:80 u ABA ligi. Splićanima je to već peti poraz u regionalnoj ligi.

Bolje je susret otvorila slovenska momčad koja je na krilima brojnih slobodnih bacanja (10/11) došla do minimalne prednosti od +2 nakon prve četvrtine (23:21).

Krka je u jednom trenutku pobjegla Splitu na osam razlika (45:37), ali je Split boljom igrom Teyvona Myersa uspio smanjiti zaostatak. Da se na veliki odmor ode s jednim posjedom zaostatka pobrinuo se Vito Kučić koji je pogodio tricu u posljednjih 10 sekundi za 49:46 Krke.

Iako je Split tricom Ivana Perasovića poravnao na 49:49, Krka je opet napravila seriju. Odjurili su na +7 što je natjeralo Dina Repešu na timeout kako bi vratio Žute u igru. Nije im to pomoglo jer je Krka povela sa 67:51. Do kraja četvrtine ta prednost je narasla do +19 (76:57) i za Split više nije bilo povratka.

Na kraju su upisali poraz 91:80 te su sada na omjeru 2-5. Krki je ovo bila prva pobjeda sezone i slovenska momčad je na omjeru 1-6. Splituje sljedeći susret gostovanje kod Dubrave u SuperSport Premijer ligi, a nakon toga slijedi reprezentativna pauza u kojoj Hrvatska igra kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.