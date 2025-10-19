Split i dalje bez pobjede u ABA ligi: Studentski Centar upisao prvo slavlje sezone

Podijeli :

Foto: KK Split / Ivica Čavka

KK Split je izgubio i treću utakmicu u nizu u regionalnoj ABA ligi. Na gostovanju u Podgorici kod Studentskog Centra poraženi su s 85:77 te i dalje čekaju na pobjedu u grupi A ABA lige.

Prva četvrtina, koju je dobio Studentski Centar s 26:17, nagovijestila je kakva večer čeka Žute u Podgorici. No, Split se u drugoj četvrtini vratio te se na predah otišlo s 45:45. Žuti su čak i poveli na otvaranju drugog poluvremena, ali je onda Studentski Centar napravio seriju 19:0 kojom je pobjegao Splitu na velikih 17 razlike (64:47).

Žuti do kraja četvrtine uspjeli smanjiti zaostatak. Od 71:54 su napravili 6:0 seriju kojom su smanjili na -11. Tako je na posljednji predah Studentski Centar otišao sa 71:60.

Split je tu prednost do kraja susreta smanjio na -8, ali su svejedno upisali poraz 85:77. Tako nakon prva tri kola ABA lige nemaju nijednu pobjedu dok je ovo SC-u prvo slavlje sezone.