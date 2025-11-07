Splićani izgubili na gostovanju u Laktašima

Podijeli :

Foto: KK Split / Bepo Perišić. Renato Pezzi

Košarkaši Splita u susretu su 6. kola skupine A regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Igokee u Laktašima sa 85-93 (23-22, 18-25, 24-26, 20-20).

Antonio Jordano je sa 17 koševa bio jedini najučinkovitiji u sastavu Splita, dok su domaći sastav do pobjede vodili Bariša Simanić sa 17 i Strahinja Gavrilović sa 16 poena.

Otkako su početkom druge četvrtine preuzeli vodstvo, domaći igrači stalno su održavali prednost između tri i 10 pogodaka. Splićani su svaki put kada bi se približili zaredali s nekoliko velikih pogrešaka koje su ih onemogućile u postizanju pozitivnog rezultata.

Split je ovim porazom pao na omjer pobjeda i poraza 1-4, dok je Igokea na 4-1.