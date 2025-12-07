Šesti poraz Splita u ABA ligi, ne znaju za slavlje kod FMP-a

Podijeli :

Foto: KK Split / Ivica Čavka

Košarkaši Splita u susretu su 9. kola skupine A regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod FMP-a sa 80-96. (25-22, 19-25, 23-22, 13-27).

Teyvon Myers sa 17 i Jacob Stephens sa 16 ubačaja predvodili su Split, dok su Filip Barna sa 26 i Dušan Radosavljević sa 23 poena bili najbolji kod FMP-a.

Splićani su tako bez pobjede i nakon 10. posjeta dvorani u Železniku. Hrvatski je doprvak bio ravnopravan tijekom prve tri četvrtine, no u zadnjih 10 minuta je s previše olako izgubljenih lopti i lošom obranom ponovno rezultatski potonuo.

Na polovici natjecanja u skupini Split je zadnji s omjerom pobjeda i poraza 2-6, dok je FMP na omjeru 4-4.