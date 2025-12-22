Partizanov Amerikanac nevjerojatnom predstavom srušio rekord ABA lige

Podijeli :

xMarkoxMetlas/xMNxPressx via Guliver Image

Partizan je na gostovanju kod Krke u ABA ligi upisao tešku pobjedu od 99:92. Srpski klub je slavlje ostvario ponajviše zbog nastupa jednog igrača.

U susretu Partizana i Krke, koji se naizgled činio izrazito jednosmjernim, Duane Washington Jr. se pokazao herojem u nevjerojatnom preokretu Crno-belih. Naime, Amerikanac je oborio rekord ABA lige postigavši čak 48 poena.

Washington je ubacio čak 20 od ukupnih 30 poena Partizana u 4. četvrtini, dok je šutirao impresivnih 10/14 za tri poena čime je spasio srpsku ekipu od trećeg uzastopnog poraza.