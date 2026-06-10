Partizan slavio u Beogradu i produžio finalnu seriju ABA lige

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xMarkoxMetlas/xMNxPressx via Guliver Image

U srijedu navečer je Partizan u Beogradu s 84:70 bio bolji od košarkaša Dubaija te su tako smanjili zaostatak na 2-1 u pobjedama u finalnoj seriji ABA lige.

Već nakon prve četvrtine Partizan je napravio osjetnu prednost jer su na prvi predah otišli s +13 (23:10).

Ista razlika bila je i na poluvremenu pa je Partizan na veliki odmor otišao s 47:34. Tu razliku su košarkaši iz Ujedinjenih Arapskih Emirata smanjili za “pola koša” pa je posljednja četvrtina započela s +12 (67:55).

Povratka za Dubai nije bilo i Partizan je sačuvao prednost te je na kraju slavio s 84:70. Najbolji u redovima Partizana bili su Bruno Fernando i Carlik Jones s 15 poena. U redovima Dubaija su Davis Bertans i Mfiondu Kabengele zabili po 17 poena.

Ovim slavljem je srpska ekipa smanjila zaostatak na 2-1 u pobjedama te će za dva dana u Beogradu tražiti poravnanje na 2-2.