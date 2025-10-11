Navijači Partizana pretučeni u Splitu nakon pobjede

Podijeli :

Foto: KK Split / Ivica Čavka

Navijači Partizana pretučeni su u subotu navečer u Splitu nakon utakmice ABA lige, prenosi Dalmatinski portal.

Prema Dalmatinskom portalu, dvije osobe su lakše ozlijeđene dok je jedna prošla bez ozljeda. Navode kako je riječ o lakšim ozljedama.

„Možemo potvrditi kako su nakon košarkaške utakmice na Gripama, u blizini dvorane, od strane skupine mlađih osoba napadnuta tri srpska državljana koja su bila na utakmici. Osobe nisu bile najavljene policiji kao službene osobe ili navijači gostujućeg kluba, pa su izbjegle policijski nadzor i osiguranje. Dvije su osobe ozlijeđene i ukazuje im se pomoć, dok treća osoba nije ozlijeđena. Provodimo kriminalističko istraživanje,“ priopćila je splitska policija.

Kako neslužbeno doznaje spomenuti portal iz policijskih izvora, navijači beogradskog kluba nisu teže ozlijeđeni.

Inače, trener crno-bijelih Željko Obradović nakon utakmice je pohvalio atmosferu u dvorani.

Partizan je u Splitu ostvario drugu pobjedu u regionalnom natjecanju.