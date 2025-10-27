MVP ovog kola ABA lige dolazi iz redova Splita

Košarkaš Splita Jacob Stephens proglašen je u ponedjeljak najkorisnijim igračem (MVP) četvrtog kola regionalne ABA lige.
Stephens je u utakmici protiv Cluj-Napoce, koju je Split dobio s 87-80, zabio 30 koševa uz pet skokova, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu u manje od 24 minute provedene na terenu te je dobio indeks korisnosti 40, najveći od svih igrača u prošlom kolu.
Činjenica da je Jacob Stephens također predvodio svoju momčad do nove pobjede, osim što se popeo na vrh u smislu individualne statistike, donijela mu je nagradu MVP kola, navodi se na službenim stranicama ABA lige.
