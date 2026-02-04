Jasmin Repeša dolazi u pomoć sinu – kao savjetnik!

Podijeli :

xEgiziaxCoppolax via Guliver

Neočekivana odluka čelnih ljudi KK Splita

Jasmin Repeša stiže u Split. Ali ne kao prvi trener, nego postaje savjetnik vlastitom sinu. Košarkaši Splita nalaze se u ozbiljnoj krizi – trenutačno drže dno ABA lige, dok u domaćem prvenstvu ima četiri poraza, od čega dva u nizu. Nakon što su već potrošena dva dopuštena “žetona” za promjene u rosteru, procjena klupskog vodstva bila je da je vrijeme za rez na klupi. No reakcije navijača pokazuju da povjerenja u smjer kojim klub ide – nema.

Pristašama Žutih sve se manje sviđa kako momčad izgleda na parketu. Frustracija je otišla toliko daleko da se u posljednje vrijeme, s grčem u želucu, čak zazivaju i porazi – ne zato što to žele, nego u nadi da će oni napokon natjerati klub na ozbiljnije promjene. Paradoksalno, iz cijele priče zasad se čini da se u suštini neće promijeniti gotovo ništa.

Povratak Jasmina Repeše na Gripe, barem simbolički, zvuči lijepo. Legenda hrvatske košarke dočekana je s poštovanjem koje zaslužuje – kao čovjek koji je ostavio dubok trag u reprezentaciji i vodio niz europskih velikana, među kojima je nekoć bio i Split, krajem 20. i početkom 21. stoljeća. Nema dvojbe da njegovo znanje, iskustvo i autoritet mogu pomoći posrnuloj momčadi.

No, upravo tu počinju nova pitanja. Repeša se vraća u ulozi mentora, a ne kao glavni čovjek struke, što ostavlja otvorenim niz dvojbi: koliki će stvarni utjecaj imati na svakodnevni rad, tko donosi ključne odluke i je li riječ o kozmetičkom potezu ili početku ozbiljnije rekonstrukcije?