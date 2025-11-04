Hrvatski trener srušio Partizan, Obradović poludio: ‘Velika sramota’

Podijeli :

Guliver image

Dubai koji vodi hrvatski trener Jurica Golemac je u petom kolu ABA lige savladao Partizan 82:70 i tako nastavio seriju pobjeda protiv crno-bijelih na domaćem terenu.

Trener Partizana Željko Obradović nije bio sretan nakon poraza.

“Čestitam Dubaiju, mislim da su zaslužili pobjedu. Bila je zanimljiva utakmica do jednog trenutka, a kad smo poveli u drugom poluvremenu – prestali smo igrati. Prestali smo igrati, kao da igrače ne zanima rezultat. Zato sam razočaran. Na prošloj utakmici protiv Barcelone čestitao sam im na ponašanju i želji da igraju košarku. Večeras nije bilo tako i to sam im rekao u svlačionici. Ne znam što je razlog toga, ali to je loša slika i moramo nešto učiniti da ih probudimo.”

Obradović je istaknuo da je Partizan u Dubaiju imao podršku brojnih navijača, ali da njegovi igrači na to nisu adekvatno odgovorili.

“Moji igrači moraju brinuti o tome. Imaju navijače svugdje i moraju pokazati želju, barem u Europi. Ne želim ni govoriti o Beogradu, gdje nas prati više od 20.000 ljudi. Danas ih nije bilo briga – velika sramota.”